أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

وفاة أحد الوالدين فى مرحلة الطفولة يزيد خطر إقدامهم على الانتحار لاحقا

Google+ Print
وفاة أحد الوالدين فى مرحلة الطفولة يزيد خطر إقدامهم على الانتحار لاحقا وفاة أحد الوالدين فى مرحلة الطفولة يزيد خطر إقدامهم على الانتحار لاحقا
حذرت دراسة طبية من أن وفاة أحد الوالدين فى مرحلة الطفولة يزيد من مخاطر إقدامهم على الانتحار على المدى الطويل، لتمتد هذه المخاطر إلى 40 عاما.

ولاحظت الدراسة أن تخفيف التعرض المبكر للشدائد يحد من مخاطر الإقدام على السلوك الانتحارى لدى الأطفال الذين توفى أحد أبويهم خلال مرحلة الطفولة.

كان الباحثون فى جامعة "آرهوس" فى الدنمارك قد قاموا بتحليل البيانات التى تم تسجيلها خلال الفترة من 1968 – 2008 فى كل من السويد، الدنمارك وفنلندا بواقع 7,3 مليون شخص.

وتوصل الباحثون إلى أنه كلما ارتفع معدل الضغوط والأزمات التى يتعرض لها الطفل فى طفولته كلما ارتفعت فرص إقدامه على الانتحار فى مراحل لاحقة من حياته.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365