وفاة أحد الوالدين فى مرحلة الطفولة يزيد خطر إقدامهم على الانتحار لاحقا

حذرت دراسة طبية من أن وفاة أحد الوالدين فى مرحلة الطفولة يزيد من مخاطر إقدامهم على الانتحار على المدى الطويل، لتمتد هذه المخاطر إلى 40 عاما.

ولاحظت الدراسة أن تخفيف التعرض المبكر للشدائد يحد من مخاطر الإقدام على السلوك الانتحارى لدى الأطفال الذين توفى أحد أبويهم خلال مرحلة الطفولة.

كان الباحثون فى جامعة "آرهوس" فى الدنمارك قد قاموا بتحليل البيانات التى تم تسجيلها خلال الفترة من 1968 – 2008 فى كل من السويد، الدنمارك وفنلندا بواقع 7,3 مليون شخص.

وتوصل الباحثون إلى أنه كلما ارتفع معدل الضغوط والأزمات التى يتعرض لها الطفل فى طفولته كلما ارتفعت فرص إقدامه على الانتحار فى مراحل لاحقة من حياته.

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