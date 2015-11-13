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«الزراعة»: خطة محكمة لتشديد إجراءات فحص التقاوي المستوردة قبل دخولها البلاد

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«الزراعة»: خطة محكمة لتشديد إجراءات فحص التقاوي المستوردة قبل دخولها البلاد «الزراعة»: خطة محكمة لتشديد إجراءات فحص التقاوي المستوردة قبل دخولها البلاد

وزارة الزراعة

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، خطة محكمة لتشديد إجراءات فحص التقاوي المستوردة قبل دخولها البلاد، وذلك استعدادًا لموسم البطاطس واستيراد التقاوي من الدول الأوروبية.

وقال الدكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنه تم تشكيل لجنتين واحدة للمتابعة والتفتيش على التقاوي المستوردة، والثانية لإدارة الأزمات تكون مختصة بحل مشاكل ومعوقات تصدير الموالح واستيراد تقاوى البطاطس من دول أوروبا، وذلك لمنع دخول الأمراض الحجرية أو الآفات أو الأمراض إلى ، حفاظَا على الثروة الزراعية المصرية.

وأضاف موسى، وفقا لما جاء بوكالة أنباء الشرق الأوسط، فأن الدول الأوروبية بدأت في إرسال شحنات التقاوي وسيتم إجراء الفحص عليها، موضحًا أن إجمالي طلبات استيراد تقاوي البطاطس من دول الاتحاد الأوروبي بلغت 190 ألف طن، ولكن من المتوقع أن تستقبل وزارة الزراعة، من 120 إلى 130 ألف طن، نظرا لأن إدارة الحجر لن تسمح باستيراد أحجام البطاطس الكبيرة لضعف نسبة الإنبات بها مما يضر بمصالح المزارعين.

كما تفقد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ميناء دمياط، للوقوف على عملية فحص أول الشحنات الخاصة باستيراد تقاوي البطاطس القادمة من إيطاليا، وكذلك فحص الموالح القادمة من الدول الأوروبية.

وخلال تفقده قسم الوارد والحاويات القادمة من إيطاليا بميناء دمياط، عقد موسى، اجتماعا مع مهندسي الحجر الزراعي، وذلك للاطلاع على الاشتراطات الجديدة الخاصة باستيراد التقاوي، منوهًا بضرورة تواجدهم في أوقات العمل الرسمية، والتأكد من عمل المبخرة بطريقة جيدة داخل إدارة الحجر بالميناء.

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