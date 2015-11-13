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وفد فنى أردنى يصل الحرم القدسى تمهيدا لتركيب كاميرات المراقبة

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وفد فنى أردنى يصل الحرم القدسى تمهيدا لتركيب كاميرات المراقبة وفد فنى أردنى يصل الحرم القدسى تمهيدا لتركيب كاميرات المراقبة

أرسلت وزارة الأوقاف الأردنية أمس الخميس إلى شرقى القدس وفدا فنيا لإجراء الدراسات الهندسية ومعاينة مواقع تركيب الكاميرات فى باحة الحرم القدسى الشريف، وفقا للتفاهمات مع اسرائيل، بحسب الاذاعة الاسرائيلية.

كان وزير الاوقاف الاردني هايل داود قد أشار الى ان تركيب الكاميرات كان مطلبا أردنيا وليس إسرائيليا، مشيرا الى ان "اسرائيل طلبت سابقا تركيب الكاميرات كما تريد هي وتراقبها ورفض الأردن ذلك... أما الآن فالمطلوب تركيب كاميرات تحت إشراف الأردن ودائرة الأوقاف الأردنية".

واضاف ان الهدف من تركيب الكاميرات هو حماية المسجد الأقصى المبارك وتوثيق الانتهاكات، وتعتبر أحد الوثائق التي يمكن استخدامها عند التلويح بالورقة القانونية

يذكر ان التوتر بين الفلسطينيين والاسرائيليين قد تصاعدت على مدار الشهرين الماضيين بسبب الاجراءات الاسرائيلية في الحرم القدسي .

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