العثور على جثث 3 من أهالى رفح والعريش بها آثار طلقات نارية

أعلنت مصادر طبية بشمال سيناء اليوم وصول جثتين لشخصين من أهالى رفح إلى مستشفى الشيخ زويد وهما هيثم ع ن 24 سنة، وأحمد س س42 سنة، وعلى جثتيهما آثار طلقات نارية وتم نقلهما من رفح بعد عثور أهالى عليهما.

كما وصل لمستشفى العريش العام مصاب من أهالى رفح بشظية ويجرى علاجه بالمستشفى.

وأشارت المصادر أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية والتحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى الشيخ زويد لحين صدور قرار النيابة بدفنهما.

من جانبهم قال أهالى بمنطقة جنوب العريش إنه عثر على جثة رجل مسن من أهالى مزارع جنوب العريش وعليها آثار طلقات نارية.