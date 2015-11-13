أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على جثث 3 من أهالى رفح والعريش بها آثار طلقات نارية

Google+ Print
العثور على جثث 3 من أهالى رفح والعريش بها آثار طلقات نارية العثور على جثث 3 من أهالى رفح والعريش بها آثار طلقات نارية
أعلنت مصادر طبية بشمال سيناء اليوم وصول جثتين لشخصين من أهالى رفح إلى مستشفى الشيخ زويد وهما هيثم ع ن 24 سنة، وأحمد س س42 سنة، وعلى جثتيهما آثار طلقات نارية وتم نقلهما من رفح بعد عثور أهالى عليهما.

كما وصل لمستشفى العريش العام مصاب من أهالى رفح بشظية ويجرى علاجه بالمستشفى.

وأشارت المصادر أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية والتحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى الشيخ زويد لحين صدور قرار النيابة بدفنهما.

من جانبهم قال أهالى بمنطقة جنوب العريش إنه عثر على جثة رجل مسن من أهالى مزارع جنوب العريش وعليها آثار طلقات نارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365