سقوط عاطلين بحوزتهما 3 كيلو بانجو فى حملة أمنية بأسوان

ألقى رجال المباحث بأسوان، اليوم الجمعة، القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو جرامات من نبات البانجو المخدر، خلال حملة تفتيشية بمدينة أسوان، تم التحفظ على المتهمين وتحريز المضبوطات تحت تصرف النيابة المختصة.

تلقى اللواء عمر أحمد ناصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول أسوان بضبط "محمد. ف" 32 سنة و"تامر. ب" 27 سنة، وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى ( 3 ) كجم وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى (90) جراما.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بملكية المواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر المحضر ( 6470 ) إدارى قسم أول أسوان وجار العرض على النيابة العامة.