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القبض على مسجل عقب سرقته 500 جنيه من صناديق تبرعات مسجد بالزيتون

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القبض على مسجل عقب سرقته 500 جنيه من صناديق تبرعات مسجد بالزيتون القبض على مسجل عقب سرقته 500 جنيه من صناديق تبرعات مسجد بالزيتون
تمكن رجال مباحث الزيتون من القبض على مسجل خطر، عقب سرقته 4 صناديق تبرعات من داخل أحد مساجد المنطقة، عقب مطاردته من قبل القوات وأهالى المنطقة، وضبط بحوزته 500 جنيه، اعترف بسرقتها من داخل صناديق التبرعات، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء تفقد النقيب مصطفى الشعبينى معاون مباحث قسم شرطة الزيتون وبصحبته القوة المرافقة، وتمكنوا بمعاونة الأهالى من ضبط "محمد إ د"، 47 سنة، فران ومقيم دائرة قسم شرطة حلوان، مسجل خطر سرقات عامة، والسابق اتهامه فى 17 قضية آخرها 3427 لسنة 2005م حلوان "سرقة مسكن" عقب قيامه بسرقة 500 جنيه من داخل 4 صناديق تبرعات بمسجد الرضا بالمنطقة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واستيلائه على المبلغ من داخل صناديق تبرعات المسجد، عن طريق "كسر القفل" باستخدام مفك ضبط بحوزته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13335 لسنة 2015م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق، جارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من أخرى.

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مصر 365

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