خمسة أكواب من الشاي يوميا تقي من الأمراض وتحسن المزاج

ينصح العلماء بتناول خمسة أقداح من الشاي يوميا، لأن هذه الكمية منه مفيدة للصحة.

نصح علماء مجلس الرعاية الصحية في هولندا مواطنيهم بتناول 3-5 أقداح من الشاي يوميا لفائدة هذه الكمية في تحسين الصحة والمزاج.

ويعتبر الشاي من أكثر المشروبات انتشارا في عدد كبير من الدول في آسيا وأوروبا ومناطق أخرى من العالم.

واقترح المجلس تناول هذه الكمية من الشاي يوميا استنادا الى نتائج الدراسات التي أجريت خلال السنوات العشر الأخيرة، وجميعها يؤكد على ضرورة تناول الشاي يوميا.

جدير بالذكر أن 3-5 أقداح من الشاي يوميا تخفض ضغط الدم، وتخفض احتمال الإصابة بالجلطة الدماغية، والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتؤثر ايجابيا في مزاج الشخص. ويشير العلماء الى ضرورة تناول الشاي بنوعيه الأخضر والأسود. كما ينصحون بالسماح للطفل بشرب الشاي بعد بلوغه الثالثة من العمر.