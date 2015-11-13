فزع بين ركاب محطة دمنهور للقطارات للاشتباه بوجود متفجرات داخل كرتونة

سادت اليوم حالة من الفزع بين أهالى مدينة دمنهور بالبحيرة بعد الإبلاغ عن وجود جسم غريب على رصيف محطة قطارات دمنهور.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات إدارة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالاستعانة بكلاب المفرقعات، وتم عمل كردون أمنى، وبالفحص تبين وجود كرتونة بداخلها مخلفات وعدم احتوائها على أى مواد مفرقعة، وتم التعامل معها وتم تفتيش المنطقة وتبين عدم وجود ثمة أجسام غريبة، دون التأثير بحركة مسير القطارات، وتم التنسيق وشرطة النقل والمواصلات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8683/2015 إدارى قسم دمنهور.