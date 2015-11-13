أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

فزع بين ركاب محطة دمنهور للقطارات للاشتباه بوجود متفجرات داخل كرتونة

Google+ Print
فزع بين ركاب محطة دمنهور للقطارات للاشتباه بوجود متفجرات داخل كرتونة فزع بين ركاب محطة دمنهور للقطارات للاشتباه بوجود متفجرات داخل كرتونة
سادت اليوم حالة من الفزع بين أهالى مدينة دمنهور بالبحيرة بعد الإبلاغ عن وجود جسم غريب على رصيف محطة قطارات دمنهور.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات إدارة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالاستعانة بكلاب المفرقعات، وتم عمل كردون أمنى، وبالفحص تبين وجود كرتونة بداخلها مخلفات وعدم احتوائها على أى مواد مفرقعة، وتم التعامل معها وتم تفتيش المنطقة وتبين عدم وجود ثمة أجسام غريبة، دون التأثير بحركة مسير القطارات، وتم التنسيق وشرطة النقل والمواصلات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8683/2015 إدارى قسم دمنهور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365