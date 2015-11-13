محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تطوير المستشفى العام

تفقد المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف،مستشفى بني سويف العام، لمتابعة أعمال التطوير والإنشاءات الحديثة الجارية بالمستشفى بتكلفة 215 مليون جنيه والتي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقام محافظ بنى سويف بجولة تفقد خلالها غرف العناية المركزة قلب وقسطرة قلب وأجنحة العمليات وعنابر المرضى ، مشيداً بالتجهيزات والتأثيث التي تمت ، مشيرا إلى أن هذا المستوى من التطوير سيسهم بالفعل في تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مطالباً بسرعة الانتهاء من اللمسات الأخيرة والتشطيبات وتركيب الأجهزة الطبية لافتتاح المستشفى في أقرب وقت ممكن.

وأكد محافظ بنى سويف على أن هذا المستوى الفاخر من التطوير يُعد نقلة نوعية في تقديم الخدمة الصحية المتميزة للمواطنين ، مشيرا إلى أن هذا النموذج من التطوير سيتم تطبيقه على كافة المستشفيات الحكومية بالمحافظة .

وناقش محافظ بنى سويف مع إدارة المستشفى خطة تشغيلها بعد التطوير والتعرف على أرض الواقع على احتياجاتها من تجهيزات وكوادر طبية من أجل النهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة، وتابع مستوى الخدمة الصحية بأقسام المستشفى منها العمليات والحضانات والنساء والتوليد.

وفي سياق آخر افتتحت المحافظة منفذين للسلع الغذائية المخفضة بمدينة بني سويف أحدهما بجوار موقف محي الدين والأخر داخل المول التجاري بترعة الإبراهيمية ، وذلك في إطار خطة محافظة بني سويف لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين بالإضافة إلى مواجهة إرتفاع أسعار بعض السلع الأساسية.

وكلف المحافظ مدير عام التموين باتخاذ اللازم والتنسيق مع الجهات المعنية لافتتاح المزيد من المنافذ التي تبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بهدف الحفاظ على توازن الأسواق وحماية المواطن السويفي من أية موجة في ارتفاع الاسعار التي قد تلحق بالسلع الأساسية والاستراتيجية وذلك من خلال توفير مثل هذه المنافذ والمرور بشكل دوري لمرقبة الاسعار بالأسواق ، بالإضافة إلى توفير الدعم لبعض هذه السلع لتخفيض سعرها وغيرها من الإجراءات التي تصب في هذا الشأن.