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محافظ دمياط يشارك فى اجتماع قيادة الجيش الثانى لبحث استعدادات الانتخابات البرلمانية

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محافظ دمياط يشارك فى اجتماع قيادة الجيش الثانى لبحث استعدادات الانتخابات البرلمانية محافظ دمياط يشارك فى اجتماع قيادة الجيش الثانى لبحث استعدادات الانتخابات البرلمانية
حضر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الاجتماع التنسيقي بقيادة الجيش الثاني الميداني برئاسة قائد الجيش الثاني الميداني وحضور عدد من المحافظين وقادة القوات المسلحة واللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية -مدير الأمن والمستشار سيد حامد رئيس المحكمة الابتدائية.

وأكد المحافظ فى بيان صادر عنه اليوم، انه تم خلال الاجتماع بحث الإجراءات الخاصة بتجهيز اللجان الانتخابية للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية يومي 22 /23 نوفمبر وإجراءات تأمين اللجان والمنطقة المحيطة بها وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة السبل لضمان قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في مناخ آمن ومستقر.

ودعا محافظ دمياط أهالي المحافظة بالنزول والمشاركة في الانتخابات البرلمانية مع التأكيد أن حق الاختيار مكفول للجميع وحتي تكون محافظة دمياط المحافظة الأولي في نسبة التصويت.

فى نفس السياق شدد الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط على مديري الإدارات التعليمية العشر على ضرورة تفعيل نظام الاسكايب بكل إدارة تعليمية وتنفيذ مشروع المدارس الخضراء وتلوين أسوار المدارس بعلم .

وأكد التداوي في بيان تم تعميمه على الإدارات التعليمية، ضرورة متابعة مدير الإدارات التعليمية لهذه النقاط، وأكد انه سيتابع اليوم الجمعة الخدمة العامة بالمدارس بالإدارات العشر، وطالب بالاستعداد للانتخابات بصورة لائقة وان يفتح المقصف بالمدارس فترة الانتخابات، كما أوصى بالإشراف على مخازن الكتب وفحص الزيادات وتبادله بين الإدارات التي بها عجز.

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