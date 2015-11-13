حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالفيوم

قررت نيابة بندر الفيوم، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بالمحافظة.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا يفيد بتقدم الدكتور عمر م طبيب تخدير عن اكتشافه سرقة السيارة خاصته رقم ق ع 5712 كيا سيراتو بيضاء اللون من أمام مسكنه بتاريخ.

وقام مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لكشف غموض تلك السرقة وضبط مرتكبيها والسيارة المبلغ بسرقتها وذلك لعدم تكرار تلك الواقعة والتى تعد إخلالاً بأمن واستقرار المواطنين بمدينة الفيوم وتم التنسيق بين فريق البحث وفرع الأمن العام بالفيوم.

توصلت التحريات وفقاً للخطة الموضوعة أن وراء ارتكاب الحادث 4 أشخاص منهم عاطلان كونا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصصوا إجرامياً فى سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج وأنهم اتخذوا من دائرة محافظات ( الفيوم – بنى سويف – الجيزة ) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وتمثل دور العاطلين فى ارتكاب السرقات بينما تمثل دور الآخرين فى تصريف متحصلات جرائمهم وأضافت التحريات إلى قيامهم بإعادة السيارات المسروقة لمالكيها بمقابل مبالغ مالية.

تمكن فريق البحث عقب تقنين الاجراءات من ضبط العاطل الأول وبحوزته بندقية خرطوش والسيارة المبلغ بسرقتها من الطبيب ودراجة بخارية مبلغ بسرقتها من أحد المواطنين بدائرة مدينة محافظة المنيا، كما تم ضبط عاطل آخر من أفراد التشكيل وبحوزته عدد (3) سيارات مبلغ بسرقتها.

وبمواجهة المتهمين اعترفا تفصيلياً بتكوينهم تشكيلا عصابيا (تخصص فى سرقة السيارات) بالاشتراك مع الآخرين اللذين لاذا بالفرار من مسكنهما قبل توجه المأمورية لضبطهم.

وأرشد المتهم الثانى عن السيارات المسروقة التى بحوزته حيث تم ضبطها وبعرضها على مالكيها تعرف كل منهم على ما يخصه، وأحيل المتهمان إلى النيابة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.