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وزير الدفاع الأمريكي يقيل مساعده بسبب تقارير عن سوء سلوكه

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وزير الدفاع الأمريكي يقيل مساعده بسبب تقارير عن سوء سلوكه وزير الدفاع الأمريكي يقيل مساعده بسبب تقارير عن سوء سلوكه

آشتون كارتر

أقال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر،  مساعده العسكري البارز اللفتنانت جنرال رون لويس من منصبه يوم الخميس بسبب مزاعم عن سوء سلوك قال كارتر إنه علم بها هذا الأسبوع.

وقال كارتر في بيان مقتضب إنه أحال الأمر إلى المفتش العام لوزارة الدفاع. وقال مسؤول كبير بالبنتاجون إنه بعد أن يكتمل تحقيق المفتش العام فإن الجيش قد يتخذ إجراء.

وكمساعد عسكري بارز كان لويس يعمل كبيرا لمستشاري كارتر في الامور العسكرية. ورافق كارتر الاسبوع الماضي في رحلته الى آسيا.

وبحسب رويترز أشار كارتر الى “مزاعم عن سوء سلوك” لكنه لم يحدد طبيعة تلك المزاعم.

وقال كارتر في بيانه “أنا أتوقع أعلى المعايير الممكنة للسلوك من الرجال والنساء في هذه الوزارة خصوصًا أولئك الذين يعملون في أرفع المناصب.”

وقال مسؤول كبير بالبنتاجون إن كارتر علم بالمزاعم للمرة الأولى مساء الثلاثاء وتحدث إلى لويس صباح الخميس.

وأضاف قائلًا “الوزير فوجيء بشدة عندما علم بهذه المزاعم.”

وأكد مكتب المفتش العام أنه تلقى إحالة من مكتب كارتر فيما يتعلق بلويس وقال إنه سيجري تحقيقًا. ولم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

 

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