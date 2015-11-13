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حسام خير الله: قطر دعمت داعش بـ32 ألف سيارة دفع رباعى فى سوريا والعراق

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حسام خير الله: قطر دعمت داعش بـ32 ألف سيارة دفع رباعى فى سوريا والعراق حسام خير الله: قطر دعمت داعش بـ32 ألف سيارة دفع رباعى فى سوريا والعراق
قال الفريق حسام خير الله وكيل جهاز المخابرات الأسبق، إنه بالرغم مما يفعله بشار الأسد فى سوريا، إلا أنه مازال متماسكا ويحاول الدفاع عن كيان الدولة.

وأضاف "خير الله" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الروس عندما وضعوا أقدامهم فى سوريا سألوا الشركة اليابانية "تويوتا" عن انتشار سيارات الدفع الرباعى فى سوريا والعراق والتى يستخدمها تنظيم داعش فكانت المعلومات الواردة أن 32 ألف سيارة مولتها قطر.


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