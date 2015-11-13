وزير التموين يبحث توفير اللحوم من أستراليا لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية

أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كين باستون، وزير الزراعة والثروة السمكية بولاية غرب أستراليا، عرض إقامة تحالف استراتيجى مع مصر فى مجالات الزيوت والحبوب وتوفير لحوم الأبقار الأسترالية بأسعار تنافسية لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الزراعة والثروة السمكية بولاية غرب أستراليا وعدد من المستثمرين والمصدرين الأستراليين، لزيادة تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وأستراليا خاصة فى مجالات الحبوب واللحوم والزيوت واللوجستيات بحضور نيل هوكنز السفير الأسترالى بالقاهرة، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأمين سليم وكيل أول وزارة التموين، والدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية، والسفير أحمد أبو الخير مستشار وزارة التموين للعلاقات الخارجية.

وأكد كين باستون، وزير الزراعة والثروة السمكية بولاية غرب أستراليا، خلال اللقاء، أهمية مصر كشريك أساسى لأستراليا فى كافة المجالات، باعتبارها دولة محورية فى المنطقة، ونظرا للمشروعات الاقتصادية الكبرى التى تقوم بها حاليا وهى محور قناة السويس الجديدة ومشروعات الطاقة واللوجستيات ومنها المركز اللوجستى للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر إقامته فى دمياط، بالإضافة إلى أن مصر لديها خبرات كبيرة فى مجالات اللحوم والحبوب وتطبق معايير الجودة.