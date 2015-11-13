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مقتل 4 أشخاص في انفجار قنبلة جنوب تايلاند

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مقتل 4 أشخاص في انفجار قنبلة جنوب تايلاند مقتل 4 أشخاص في انفجار قنبلة جنوب تايلاند

الشرطة التايلاندية -أرشيفية

قالت الشرطة يوم الجمعة إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في انفجار قنبلة عند حاجز تفتيش بقرية في أقصى جنوب تايلاند في أحدث هجوم دموي في المنطقة التي تشهد تمردًا.

وانفجرت القنبلة في وقت متأخر من مساء الخميس في قرية خوك فو بإقليم باتاني وهو أحد 3 أقاليم تسكنها غالبية مسلمة حيث يقاتل متمردون من أجل قدر أكبر من الحكم الذاتي.

وبحسب رويترز قال قائد شرطة باتاني الكولونيل تانونجساك وانسوفا إن القنبلة زرعها متمردون رغم أنه لم يصدر إعلان بالمسؤولية مثلما يحدث في معظم الهجمات في المنطقة.

ومنذ عام 2004 قتل أكثر من 6500 شخص في أعمال عنف متقطعة في يالا وباتاني وناراثيوات وكلها أقاليم على الحدود مع ماليزيا.

وتايلاند بلد غالبية سكانه من البوذيين لكن الجنوب يهيمن عليه المسلمون والمقاومة فيه للحكم البوذي مستمرة منذ عقود.

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