وكالات أمريكية: لم يتم دعوتنا للانضمام للتحقيق في حادث الطائرة الروسية المنكوبة

قال مسؤولون بوكالات أمريكية يوم الخميس إن أيا من المجلس الوطني الامريكي لسلامة النقل أو مكتب التحقيقات الاتحادي لم توجه اليه دعوة للانضمام إلى التحقيق الذي تقوده مصر بشان تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء نهاية الشهر الماضي.

وبحسب رويترز قال متحدثون باسم مكتب التحقيقات الاتحادي إن المكتب عرض على المحققين المصريين والروس مساعدة فيما يتعلق بالطب الشرعي والمساعدة في التحقيق لكن حتى يوم الخميس لم تقبل عروضه.

وقال متحدث باسم المجلس الوطني لسلامة النقل إنه على مدار الايام الماضية أجاب المجلس على اسئلة فنية من المحققين المصريين بصورة غير رسمية. وأضاف أن بعض الأسئلة كان يتعلق بمحركات الطائرة التي صنعتها شركة برات آند ويتني الأمريكية.

لكن المتحدث قال إنه لم يجر التوصل لاتفاق رسمي بين السلطات المصرية والولايات المتحدة يتيح للمجلس المشاركة رسميًا في التحقيق المصري في تحطم طائرة متروجيت للرحلة 9268 وأنه لا اتفاق وشيك من هذا القبيل.

ويقول المجلس الوطني لسلامة النقل إنه يطلب منه في المعتاد المشاركة في التحقيقات في حوادث طيران في الخارج دون النظر إلى مكان تصنيع الطائرة أو المحركات. ويشارك المجلس تلقائيًا في الحوادث التي تقع داخل الولايات المتحدة. ويجري في العادة دعوة مكتب التحقيقات الاتحادي للمشاركة في التحقيقات عندما يكون الإرهاب سببا محتملا.

وأضاف المتحدث أن المجلس عرض فقط المساعدة على مصر لأن الحادث وقع فيها ولأنها تقود التحقيق في الحادث. وقال إنه لا يوجد أفراد تابعون للمجلس في مصر لمساعدة السلطات هناك.