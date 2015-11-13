البنتاجون: غارة استهدفت الجهادي جون في الرقة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها شنت غارة على مدينة الرقة السورية معقل تنظيم داعش استهدفت محمد إموازي البريطاني الجنسية المعروف إعلاميًا باسم الجهادي جون.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن البنتاجون لم يوضح إن كانت الغارة قد حققت أهدافها بقتل جون أم لا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون بيتر كوك إن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على تقييم الموقف لتوفير المعلومات.

وظهر الجهادي جون في عدة مقاطع فيديو يقطع فيها رؤوس عددًا من الرهائن كان أبرزهم الصحفيين الأمريكيين جيمس فولي وستيفين سوتلوف والأمريكي بيتر كاسيج، والبريطانيين ديفيد هاينز وآلان هانينج، والياباني كينجي جوتو.