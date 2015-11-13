النشويات وليست الدهون المشبعة سبب الإصابة بأمراض القلب

هناك بعض الأساطير الشائعة حول أمراض القلب، وعندما يتعلق الأمر بمشكلة فى القلب يعتبر الكثيرون أنها ناتجة عن تناول الدهون المشبعة.

وحسبما جاء فى تقرير نشر على موقع oprahالأمريكى أنه منذ فترة طويلة تعتبر الدهون المشبعة العدو رقم واحد، للاعتقاد بأنها المسبب لأمراض القلب، ولكن كشف تقرير استعرض نتائج 21 دراسة، أنه لا يوجد دليل قاطع على أن استهلاك الدهون المشبعة يزيد من خطر تعرض الإصابة بأمراض القلب.

وأشار التقرير إلى أن السبب المؤدى لأمراض القلب تناول الكربوهيدرات، حيث تفرز مستويات عالية من الأنسولين الذى يزيد من مستوى السكر والتى تؤثر على صحة القلب وتسبب الإصابة بالأمراض.

وكما يقول ديفيد لودفيج، مدير مركز مؤسسة الوقاية من السمنة فى بوسطن أنه مع مرور الوقت، يزداد خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب، والسكرى، وهذا لا يعنى أن الدهون فقط هى السبب وراء الإصابة بأمراض القلب ولكن المسئول عن ذلك تناول كميات كبيرة من النشويات والكربوهيدرات.