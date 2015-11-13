بالصور.. القوات الكردية العراقية تغلق طريقا رئيسية لإمدادات تنظيم "داعش"

>قطعت القوات الكردية العراقية "البشمركة" مدعومة بضربات جوية اميركية خطا أساسيا لإمدادات تنظيم داعش مع سوريا وذلك فى هجومها الكبير الذى تشنه لاسترداد سنجار من الجهاديين.

وتقع سنجار على خط اساسى لإمدادات تنظيم داعش يربط بين الموصل معقله فى العراق وسوريا حيث يسيطر على مناطق واسعة، وسيشكل قطع هذا المحور ضربة كبرى للجهاديين فى مجال نقل المقاتلين والمعدات بين شمال العراق وسوريا.

وأعلنت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ان "وحدات البشمركة نجحت فى اقامة مواقع اغلاق على طول الطريق السريع 47 وبدأت تطهير سنجار".