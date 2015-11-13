"صحافة المواطن": بالصور.. تكدس مرورى بدائرى المنيب إثر تصادم سيارتين نقل

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد القراء، صورا ترصد، تصادم سيارتين نقل ثقيل باتجاه طريق المنيب، على الطريق الدائرى، مما أسفر عن إحداث تكدس مرورى.

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سيولة مرورية بالطرق الرئيسية وشوارع وميادين القاهرة والجيزة