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"صحافة المواطن": بالصور.. تكدس مرورى بدائرى المنيب إثر تصادم سيارتين نقل

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"صحافة المواطن": بالصور.. تكدس مرورى بدائرى المنيب إثر تصادم سيارتين نقل "صحافة المواطن": بالصور.. تكدس مرورى بدائرى المنيب إثر تصادم سيارتين نقل
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد القراء، صورا ترصد، تصادم سيارتين نقل ثقيل باتجاه طريق المنيب، على الطريق الدائرى، مما أسفر عن إحداث تكدس مرورى.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


>سيولة مرورية بالطرق الرئيسية وشوارع وميادين القاهرة والجيزة

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