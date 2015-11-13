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لو مريض سكر امضغ الفاكهة وبلاش تشربها عصير

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لو مريض سكر امضغ الفاكهة وبلاش تشربها عصير لو مريض سكر امضغ الفاكهة وبلاش تشربها عصير
التغذية فى حياة مريض السكر أحد أهم العناصر الأساسية العلاجية مع الأدوية العلاجية سواء أقراص أو حقن الأنسولين مما يستوجب على مرضى السكر الحرص فى تناول الأطعمة وفقا لحالتهم الصحية لضبط مستوى السكر فى الجسم.

ويرغب كثير من مرضى السكر فى تناول الفواكه الطبيعية فى صورة عصائر وهو ما يستلزم إضافة كمية كبيرة من السكريات والتى تسبب فى ارتفاع مستوى السكر فى الجسم وبالتالى يتعرض مريض السكر لبعض المشاكل الصحية.

فوائد أكل الفاكهة لمريض السكر
>حول ذلك تقول الدكتورة إيمان محمد فهمى مدرس الغدد الصماء والسكر أخصائى التغذية العلاجية، إنه يفضل أن يقوم مريض السكر بتناول الفاكهة من خلال أكلها وليس فى صورة عصائر أو مشروبات طبيعية لكى يستفيد من الفوائد الصحية للفواكه.

واستكملت د. إيمان: يساهم تناول مريض السكر للفواكه دون عصرها فى استفادته من الألياف الغذائية الموجودة بثمرة الفاكهة التى تقلل من شعور مريض السكر بالجوع وتعطيه الإحساس بالامتلاء بالتالى تحافظ على مستوى السكر فى الجسم وتفيده من الفيتامينات الموجودة بالفاكهة وهو ما يساعد فى تقوية مناعة مريض السكر بشرط مراعاة تناول الفواكه ذات السعرات الحرارية المنخفضة مثل البرتقال والتفاح.

كما يفضل تناول الفواكه التى يراها الطبيب مناسبة لحالة المريض الصحية .

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