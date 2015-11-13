59% من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى التصدى لارتفاع الأسعار بالأسواق

فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح الحكومة فى التصدى لارتفاع الأسعار بالأسواق، توقع غالبية القراء نجاح الحكومة فى التصدى لارتفاع الأسعار بالأسواق.

وتوقع 59% من القراء نجاح الحكومة فى التصدى لارتفاع الأسعار بالأسواق، بينما استبعد 40% من القراء نجاح الحكومة فى التصدى لارتفاع الأسعار بالأسواق، فى الوقت الذى أعرب فيه 1%من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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