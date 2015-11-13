أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سيولة مرورية بالطرق الرئيسية وشوارع وميادين القاهرة والجيزة

Google+ Print
سيولة مرورية بالطرق الرئيسية وشوارع وميادين القاهرة والجيزة سيولة مرورية بالطرق الرئيسية وشوارع وميادين القاهرة والجيزة
شهدت الطرق الرئيسية والشوارع والميادين بالقاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة سيولة مرورية، فى ظل تواجد أمنى لرجال المرور، كما شهد محور 15 مايو ونفق الأزهر وشارع فيصل وميدان رمسيس والجلاء سيولة مع وجود زحام بسيط فى ميدان الإسعاف.

كما شهد شارعا جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز ومطلع كوبرى أكتوبر حتى ميدان التحرير سيولة فى حركة السير أمام السيارات، مع تواجد مكثف لرجال المرور بالميادين الرئيسية للعمل على فك أى زحامات مرورية أمام قائدى السيارات، ومنع مخالفات السير عكس الاتجاه.


>مرور الجيزة : تركيب شاشتى عرض للتوعية المرورية بوحدة تراخيص الحوامدية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365