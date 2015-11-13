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الحكم فى إحالة أوراق عادل حبارة و34 أخرين للمفتى بـ"مذبحة رفح الثانية"غدا

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الحكم فى إحالة أوراق عادل حبارة و34 أخرين للمفتى بـ"مذبحة رفح الثانية"غدا الحكم فى إحالة أوراق عادل حبارة و34 أخرين للمفتى بـ"مذبحة رفح الثانية"غدا
تنطق محكمة جنايات الجيزة، غدا السبت، حكمها على عادل حبارة و34 أخرين فى أحداث رفح بعد إحالة أوراق الدعوى لمفتى الجمهورية للرأى الشرعى بها وأخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة رفح الثانية" بعد استمرار حبس المتهمين، ويواجه حبارة والباقون تهم الشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.

وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعون المقدمة من حبارة وأخرين فى قضية مذبحة جنود الأمن المركزى برفح فى أغسطس 2013، المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".


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