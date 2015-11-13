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الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة ليلا فى القاهرة.. والصغرى 17

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة ليلا فى القاهرة.. والصغرى 17 الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة ليلا فى القاهرة.. والصغرى 17
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر، اليوم الجمعة، تكاثر السحب المنخفضة، والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وسيناء، والوجه البحرى، والطقس المتوقع بالنسبة لدرجات الحرارة فهو لطيف على السواحل الشمالية حتى القاهرة معتدل جنوبا نهارا مائل للبرودة ليلا.

وقال الخبراء، إن الرياح التى أغلبها شمالية غربية معتدلة سوف تنشط على غرب البلاد، وخليج السويس، والبحرين الأحمر والأبيض المتوسط؛ مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى فى القاهرة 17 والعظمى 22، والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 23، وفى أسوان الصغرى 17 والعظمى 27.

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