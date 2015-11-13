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الأمم المتحدة تريد توضيح بشأن تقرير يزعم انتهاك الامارات لحظر السلاح بليبيا

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الأمم المتحدة تريد توضيح بشأن تقرير يزعم انتهاك الامارات لحظر السلاح بليبيا الأمم المتحدة تريد توضيح بشأن تقرير يزعم انتهاك الامارات لحظر السلاح بليبيا

>قال مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا المنتهية ولايته برناردينو ليون يوم الخميس إنه سيسعى للحصول على "توضيح كامل" بشأن تقرير صحفى قال إن الامارات العربية المتحدة ترسل اسلحة إلى فصائل ليبية فى خرق لحظر على الاسلحة فرضته المنظمة الدولية.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز التقرير نقلا عن رسالة بالبريد الالكترونى يبدو انها من دبلوماسى اماراتى بارز يعترف فيها بان بلاده "انتهكت قرار مجلس الامن الدولى حول ليبيا وانها مستمرة فى ذلك."

وسيسبب التقرير على الارجح حرجا جديدا للمبعوث الاممى الذى دافع عن نفسه فى الاونة الاخيرة فى مواجهة مزاعم بأن قراره قبول رئاسة اكاديمية دبلوماسية اماراتية براتب مغر يمثل تضاربا فى المصالح، ومن المتوقع ان يشمل دور ليون الجديد تدريب دبلوماسيى الامارات وهى احدى الدول العربية الاكثر اهتماما بالأزمة الليبية.

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