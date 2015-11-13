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لو هتعمل تحليل الغدة الدرقية مش شرط تكون صائم.. واعرف أهم الفحوصات

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لو هتعمل تحليل الغدة الدرقية مش شرط تكون صائم.. واعرف أهم الفحوصات لو هتعمل تحليل الغدة الدرقية مش شرط تكون صائم.. واعرف أهم الفحوصات

كتبت هبة مصطفى

يعانى الكثيرون من الإصابة ببعض الاضطرابات بالغدة الدرقية وهو ما يتسبب فى شعور الشخص بالإجهاد والتعب بصفة مستمرة وأحيانا تورم منطقة أسفل الرقبة وغيرها من الأعراض التى تظهر على الأشخاص كمؤشر للإصابة باضطراب الغدة الدرقية ، ويتطلب تشخيص قصور الغدة الدرقية إجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبية.

أهم الفحوصات لتشخيص الغدة الدرقية

حول ذلك يقول الدكتور سامح عبد الحميد مدرس الباثولوجيا الإكلينكية بطب الأزهر، إن هناك بعض التحاليل والفحوصات التى يستلزم إجرائها لتشخيص إذا كان الشخص مصابًا بالغدة الدرقية أم لا ومنها: 1)تحليل الغدة الدرقية لمستويات TSH وهو تحليل قياس الهرمون المسئول عن قياس مستوى زيادة نشاط الغدة الدرقية. 2)قياس مستويات الغدة الدرقية (T4, T3, T3 reverse). 3)تحليل الغدة الدرقية لقياس البروتينات لمعرفة إذا كان اضطراب الغدة الدرقية بسبب قصور بالمناعة الجسم أو إصابة الغدة الدرقية ببعض الأورام . 4) تحليل FT4 ، FT3 الذى يعتبر أدق التحاليل فى قياس نشاط الغدة الدرقية . وأضاف د. سامح قائلا " لا يشترط أن يكون الشخص صائمًا قبل إجراء فحوصات الغدة الدرقية".

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