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حبس سائق لاتهامه بحيازة سلاح غير مرخص وتمثال يشتبه فى أثريته بالعمرانية

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حبس سائق لاتهامه بحيازة سلاح غير مرخص وتمثال يشتبه فى أثريته بالعمرانية حبس سائق لاتهامه بحيازة سلاح غير مرخص وتمثال يشتبه فى أثريته بالعمرانية
أمرت نيابة العمرانية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة سلاح نارى غير مرخص، واعترف المتهم بحيازته للسلاح لاستخدامه فى الدفاع عن نفسه وإطلاق النار فى الأفراح، كما ضبط بحوزة المتهم تمثال يشتبه فى أثريته.

كانت معلومات وردت للنقيب كريم صفائى معاون مباحث قسم شرطة العمرانية تفيد بحيازة "ج.ش.ح" 44 سنة سائق لسلاح نارى غير مرخص بمنزله الكائن بمنطقة اللوتس، وبالحصول على إذن من النيابة تمت مداهمة مسكن المتهم وضبطه وعثر على سلاح نارى طبنجة وتمثال يشتبه فى أثريته أسفل سرير غرفة النوم ومواد تستخدم فى أعمال السحر.

وبمواجهته اعترف أمام المقدم محمد غراب رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بحيازته للسلاح لاستخدامه فى إطلاق النار بالأفراح، ولم يعلل سبب حيازته لباقى المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصر 365