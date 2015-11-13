محمد غنيم: زواج رأس المال بالسلطة التشريعية كارثة كبرى

قال الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى فى الشرق الأوسط، أن دخول رجال الأعمال فى دعم بعض القوائم فى الانتخابات البرلمانية أصبح أمرا مرعبا وشديدة الخطورة ويثير القلق والريبة، مضيفا: كان وقت مبارك كنا نقلق من زوج السلطة برأس المال، أما الكارثة الكبرى لو تزوج رأس المال مع السلطة التشريعية تصبح مصيبة كبرى.

وأشار غنيم، خلال المؤتمر الانتخابى الذى عقده الجبهة الوطنية بالدقهلية فى السنبلاوين لدعم مرشح الجبهة بدائرة السنبلاوين وتمى الإمديد الدكتور أحمد عطية أبو النجا، إلى أن "أشباح الماضى عادوا ودخلوا الانتخابات فى عدد من القوائم وكأن ثورة يناير لم تقم، وكأنها كانت مؤامرة وليست مطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية".

وأضاف غنيم: نحن نختار مرشحين ليس عليهم أى شبهات ولم يشارك فى أى فساد فى الماضى، أو انتماء إلى الحزب الوطنى أو الفاشية الدينية، ومؤمنين بثورة 25 يناير و30 يونيو، ودعا غنيم إلى الأهالى إلى النزول والمشاركة فى الانتخابات والتصويت وعدم الالتفاف إلى الدعاية الكاذبة أو الرشاوى الانتخابية، لأن شعب الدقهلية ليس مرتشيا.



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