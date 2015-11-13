الداخلية: افتتاح مقرات جديدة للأحوال المدنية لتخفيف الزحام خلال أيام

قال اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم افتتاح عددا من مقرات السجل المدنى بعدة مناطق جغرافية متفرقة خلال أيام لتخفيف الزحام وراحة المواطنين.

يأتى ذلك بعد افتتاح 4 مقرات للأحوال المدنية بالقاهرة والقليوبية والشرقية والإسكندرية، وإعادة تشغيل 24 مقرا كان معطلا.

"الأحوال المدنية" تحدث قاعدة البيانات منذ عام 1900 حتى الآن.. المصلحة تصدر ملايين الوثائق والأوراق الثبوتية.. وتوفد مأموريات "ديليفرى" لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لاستخراج الرقم القومى بالمنازل

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