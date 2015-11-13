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الغندور لـ"المعلم": عينت ابنك "واسطة" بجهاز المقاولون فتدهورت نتائجك

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الغندور لـ"المعلم": عينت ابنك "واسطة" بجهاز المقاولون فتدهورت نتائجك الغندور لـ"المعلم": عينت ابنك "واسطة" بجهاز المقاولون فتدهورت نتائجك
هاجم خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب السابق، حسن شحاتة المدير الفنى لفريق المقاولون العرب بعد تدهور نتائج الفريق منذ بداية مسابقة الدورى العام، مؤكداً أن غياب "العدل" عن قلعة الذئاب أحد العوامل الأساسية التى أدت لتدهور النتائج.

وأوضح بندق فى حواره ببرنامج "حصاد الأسبوع" مع الإعلامى مدحت شلبى عبر شاشة "ten"، أنه من الظلم أن يقوم حسن شحاتة بتعيين نجله فى الجهاز الفنى دون أن يكون له علاقة بكرة القدم، قائلاً: "يعنى إيه إسلام ابن الكابتن شحاتة يجى مدرب فى الفريق الأول، وهو لا يفقه شيئا فى الكرة، وحصل على رخصة التدريب فى 3 أيام فقط لمجرد أنه ابن المعلم".

وأضاف الغندور موجها حديثه لـ"المعلم": "غياب التوفيق والأهداف اللى بتخش فى الفريق فى آخر دقيقة بسبب غياب العدل، لأن العدل أساس الملك، لانك جبت ابنك وسطة، وفى لاعيبة لعبت فريق أول وحلمها تبقى فى الجهاز الفنى للفريق الأول وتلاقى ابن شحاتة هو اللى فى الجهاز".

وأشار إلى أنه سبق لـ"حسن شحاتة"، أن أعرب عن استيائه الشديد من "الوسطة" فى الأجهزة الفنية، عندما تم ترشيح اسم شوقى غريب من قبل المهندس هانى أبو ريدة لقيادة دون أن يتم ترشيح اسمه، وقال "المعلم" حينها: "شوقى تولى قيادة الفراعنة بناء على رغبة أبو ريدة".

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