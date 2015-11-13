مسيرة فى الزقازيق لـ"عاشور بتاع الشرقية" منافس المعزول بانتخابات 2000

واصل مجدى عاشور مرشح مجلس النواب عن دائرة الزقازيق، جولاته بمناطق الدائرة، حيث انطلق فى مسيرة انتخابية بحى الحسينية بالزقازيق، مساء أمس الخميس، وسط المئات من أنصاره الذين طافوا الشوارع، وحرص خلالها على مصافحة الأهالى.

يذكر أن "عاشور" هو منافس الرئيس الأسبق محمد مرسى، لعدد من الدورات البرلمانية، أبرزها دورة 2000 التى فاز بها المعزول، واشتهر المرشح بلقب "عاشور بتاع الشرقية"، وهو اللقب الذى أطلقه عليه مرسى فى خطابة الأخير، مما جعل القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعى تتهافت عليه وزاد من شهرته.