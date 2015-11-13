بالصور.. مركز شباب "سنهرة" بالقليوبية مرتع للأغنام والماشية ومقلب للقمامة

تحول مركز شباب قرية سنهرة بطوخ بمحافظة القليوبية إلى مرتع للماعز والماشية، فى ظل غياب المسئولين عن المركز الذى غادره الشباب بسبب الإهمال، الذى يوجد به، رغم أن المركز به ملعب لكرة القدم وملعب خماسى ومبنى إدارى.

ورصد "اليوم السابع" وجود الماعز داخل ممركز شباب قرية سنهرة سلى التابعة لمركز طوخ بالقليوبية، وهو أحد المراكز المهملة، فالحفر فى جنبات الملعب والأراضى الزراعية على بعد أمتار من مركز الشباب، ويعانى المركز من عدم وجود الأسوار وأصبح مقلبًا للقمامة ومياه الصرف الصحى.

وطالب أهالى القرية من المسئولين بناء سور للمركز والاهتمام بالأنشطة المنوط به تقديمها لشباب القرية.



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