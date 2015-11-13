"لو عندك أنيميا".. اديها فول على الصبحية وطماطم وشوفان

يعانى كثير من الأشخاص من فقر الدم أو ما يعرف باسم "الأنيميا"، وخاصة الأطفال والنساء، وهو عبارة عن نقص كمية الهيموجلوبين فى الدم أو كرات الدم الحمراء.

فى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، مؤخرًا عن بعض الأطعمة التى تعزز صحة الجسم وترفع من مستوى الحديد فى الدم، وتشمل:

1- الشوفان

2- الطماطم

>ملعقتان فقط من دقيق الشوفان يمكن أن تعطى 4.5 مجم من الحديد الذى يحتاجه الجسم، و يحتوى على مجموعة من الأحماض والفيتامينات المفيدة خاصة 12B.>الطماطم (البندورة) وهى غنية بفيتامين (C) الفعال فى علاج فقر الدم.

وينصح الخبراء بشرب كوب من عصير الطماطم كل يوم للحصول على المواد الغذائية، مثل بيتا كاروتين وفيتامين E.

ويحذر خبراء التغذية من أى مشروب يحتوى على الكافيين أو المشروبات الغازية مع الطماطم لأنها يمكن أن تعيق عملية امتصاص الحديد من قبل الجسم.

3- الفول