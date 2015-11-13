أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"لو عندك أنيميا".. اديها فول على الصبحية وطماطم وشوفان

Google+ Print
"لو عندك أنيميا".. اديها فول على الصبحية وطماطم وشوفان "لو عندك أنيميا".. اديها فول على الصبحية وطماطم وشوفان
يعانى كثير من الأشخاص من فقر الدم أو ما يعرف باسم "الأنيميا"، وخاصة الأطفال والنساء، وهو عبارة عن نقص كمية الهيموجلوبين فى الدم أو كرات الدم الحمراء.

فى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، مؤخرًا عن بعض الأطعمة التى تعزز صحة الجسم وترفع من مستوى الحديد فى الدم، وتشمل:

1- الشوفان


>ملعقتان فقط من دقيق الشوفان يمكن أن تعطى 4.5 مجم من الحديد الذى يحتاجه الجسم، و يحتوى على مجموعة من الأحماض والفيتامينات المفيدة خاصة 12B.

2- الطماطم


>الطماطم (البندورة) وهى غنية بفيتامين (C) الفعال فى علاج فقر الدم.

وينصح الخبراء بشرب كوب من عصير الطماطم كل يوم للحصول على المواد الغذائية، مثل بيتا كاروتين وفيتامين E.

ويحذر خبراء التغذية من أى مشروب يحتوى على الكافيين أو المشروبات الغازية مع الطماطم لأنها يمكن أن تعيق عملية امتصاص الحديد من قبل الجسم.

3- الفول


>عندما يتعلق الأمر بالأطعمة الغنية بالحديد فكوب واحد من الفول يمكن أن يعطى 5 مجم من الحديد، ومع ذلك، فمن الضرورى طهيه بشكل صحيح للتمتع بفوائده، بالإضافة إلى ذلك، يحتوى الفول أيضًا على نسبة عالية من البروتين منخفض ، وهو ما ثبت أنه فعال فى الحماية من فقر الدم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم