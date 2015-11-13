"لو عندك أنيميا".. اديها فول على الصبحية وطماطم وشوفان

يعانى كثير من الأشخاص من فقر الدم أو ما يعرف باسم "الأنيميا"، وخاصة الأطفال والنساء، وهو عبارة عن نقص كمية الهيموجلوبين فى الدم أو كرات الدم الحمراء.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ملعقتان فقط من دقيق الشوفان يمكن أن تعطى 4.5 مجم من الحديد الذى يحتاجه الجسم، و يحتوى على مجموعة من الأحماض والفيتامينات المفيدة خاصة 12B.
>الطماطم (البندورة) وهى غنية بفيتامين (C) الفعال فى علاج فقر الدم.
>عندما يتعلق الأمر بالأطعمة الغنية بالحديد فكوب واحد من الفول يمكن أن يعطى 5 مجم من الحديد، ومع ذلك، فمن الضرورى طهيه بشكل صحيح للتمتع بفوائده، بالإضافة إلى ذلك، يحتوى الفول أيضًا على نسبة عالية من البروتين منخفض الدهون، وهو ما ثبت أنه فعال فى الحماية من فقر الدم.
فى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، مؤخرًا عن بعض الأطعمة التى تعزز صحة الجسم وترفع من مستوى الحديد فى الدم، وتشمل:
1- الشوفان
>ملعقتان فقط من دقيق الشوفان يمكن أن تعطى 4.5 مجم من الحديد الذى يحتاجه الجسم، و يحتوى على مجموعة من الأحماض والفيتامينات المفيدة خاصة 12B.
2- الطماطم
>الطماطم (البندورة) وهى غنية بفيتامين (C) الفعال فى علاج فقر الدم.
وينصح الخبراء بشرب كوب من عصير الطماطم كل يوم للحصول على المواد الغذائية، مثل بيتا كاروتين وفيتامين E.
ويحذر خبراء التغذية من أى مشروب يحتوى على الكافيين أو المشروبات الغازية مع الطماطم لأنها يمكن أن تعيق عملية امتصاص الحديد من قبل الجسم.
3- الفول
>عندما يتعلق الأمر بالأطعمة الغنية بالحديد فكوب واحد من الفول يمكن أن يعطى 5 مجم من الحديد، ومع ذلك، فمن الضرورى طهيه بشكل صحيح للتمتع بفوائده، بالإضافة إلى ذلك، يحتوى الفول أيضًا على نسبة عالية من البروتين منخفض الدهون، وهو ما ثبت أنه فعال فى الحماية من فقر الدم.