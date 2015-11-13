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محافظ القاهرة يأمر بمتابعة أعمال تنظيف مخرات السيول وتشكيل لجان بالأحياء

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محافظ القاهرة يأمر بمتابعة أعمال تنظيف مخرات السيول وتشكيل لجان بالأحياء محافظ القاهرة يأمر بمتابعة أعمال تنظيف مخرات السيول وتشكيل لجان بالأحياء
أمر الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة نوابه للمناطق الأربعة الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية ورؤساء الأحياء، باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بنظافة الأحياء، والتأكيد على تنظيف بالوعات الصرف ومخرات السيول التى تم وضعها بعدد كبير من شوارع العاصمة والأماكن الأثرية، كالقاهرة الفاطمية وشوارعها.

وشدد الدكتور جلال مصطفى السعيد خلال اجتماعه مع نوابه الأربعة، ورئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ورؤساء الأحياء، على التأكد من انضباط عمال شركة المقاولون العرب المسئولين عن تسليك وتطهير بالوعات صرف الأمطار بالشوارع، والتنسيق مع شركتى المياه والصرف الصحى، على ضرورة التأكد من جاهزية شفاطات المياه استعدادًا لموسم الأمطار وكيفية التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بمداخل الأنفاق ومطالع الكبارى.

كما أكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء، تشكيل لجان بكل حى لمتابعة أعمال تطهير البالوعات ومخرات السيول، وتشكيل لجنة رئيسية بمقر كل منطقة من مناطق القاهرة الأربعة لمتابعة الوضع بكافة الأحياء.


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