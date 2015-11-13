"القومى لحقوق الإنسان"يُناقش قانون الجمعيات الأهلية لعرضه على البرلمان‎

انتهت مناقشات المشاركين فى ورشة حقوق الطفل التى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، الأحد الماضى، إلى عدة توصيات أبرزها تجهيز المقترح الخاص بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، لعرضه على البرلمان المقبل فور انعقاده.

وجاءت بعض التوصيات، التى علمها "اليوم السابع"، بالقضاء على أى نوع من العنف ضد المرأة أو أى تمييز ضدها، وضرورة التمكين الاقتصادى لها، كما أوصت الورشة بإيجاد حلول لقضية أطفال الشارع واعتبارها قضية أمن قومى، فضلاً عن القضاء على خطاب الحض على الكراهية والعنف من خلال الفن والتعليم و الإعلام.

ومن المقرر إعلان كافة التوصيات التى أقرها المشاركون بالورشة، من خلال الدراسة التى تنوى وحدة برامج الطفل فى المجلس لإصدارها حول أوضاع الأطفال فى مصر، وقد شارك فى الورشة العديد من منظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون الطفل والمجالس القومية، مثل القومى للمرأة والأمومة والطفولة والمجلس القومى للإعاقة.

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