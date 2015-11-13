أئمة "أوقاف مطروح" يتضررون من عدم صرف بدل الجذب منذ 4 أشهر

يتضرر الأئمة والعاملون بأوقاف مطروح، من سوء أوضاعهم المالية، وامتناع وزارة الأوقاف عن صرف بدل الجذب، الخاص بالمناطق النائية، منذ 4 أشهر، رغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء السابق بتعميم صرف بدل الجذب للمناطق النائية ومن بينها محافظة مطروح، وهو القرار الذى تم تطبيقه واستفاد به معظم العاملين بالجهات والمصالح الحكومية المختلفة.

ويقول محمد عبد الله إمام وخطيب، إن "رئيس الوزراء أصدر قراراً بتعميم صرف 150 % بدل جذب عمالة للمناطق النائية ومنها محافظة مطروح، وبعد عناء شديد وتدخل من محافظ مطروح تم صرف الـ150% ولمدة أربعة أشهر وأقلمنا أنفسنا ورتبنا أمورنا وحياتنا على ذلك، وفوجئنا بمصيبة كبرى، ففى الوقت الذى ننادى فيه بتحسين أوضاعنا ومرتباتنا، نجد المسئولين فى مديرية أوقاف مطروح يقومون بإلقاء خبر قاس وظالم على مسامعنا، وهو أنه لا يوجد بند لبدل الجذب ولا يوجد تعزيز مالى لتغطيته".

وأضاف طلعت محمد إمام وخطيب، أن هذا الأمر تكرر من قبل، وللأسف صرف بدل الجذب للعاملين بديوان مديرية الأوقاف دون باق الموظفين فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

وقال حسن محمود إمام وخطيب بمطروح، إن "منطقة مشيخة الأزهر بمطروح تقوم بالصرف للعاملين به 150% منذ أكثر من عامين، وقدمنا شكوى للمحافظ عن طريق صفحة المحافظة على موقع "فيس بوك"، ولمدير عام المديرية عن طريق صفحة المديرية ولم يتم أى رد إلى الآن، ونتساءل لماذا مديرية أوقاف مطروح هى التى يحدث بها ذلك دون باقى المديريات؟ ولماذا الأئمة خصيصًا؟".

وعلى جانب آخر، تقدم عدد من ممثلى الأئمة بمذكرة إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتضررهم من انقطاع صرف بدل الجذب عنهم، وأنهم تقدموا بشكاوى لمديرية أوقاف مطروح، فكان الرد أن السبب فى تعطيل التعزيز هى وزارة الأوقاف.

وجاء فى المذكرة "أنه فى الوقت الذى ينادى فيه وزير الأوقاف بتحسين أوضاع الأئمة ماديًا، حتى يتفرغوا للدعوة نجد هذه العقبة التى تغرق الأئمة فى التفكير وتشتت أذهانهم وتكون عائقًا لأداء المهام الدعوية، لذا نرفع الأمر لمعاليكم حتى تنصف أبناءك وأتباعك الذين يقدرون لمعاليكم جهدكم المبذول".

ووقع على المذكرة عن أئمة أوقاف مطروح المشايخ على حامد الرفاعى وأيمن عبد الله إبراهيم وخالد حمدى الخطيب ومحمد عبد الله على وطلعت محمد أحمد ومحمد عبد الكريم الخولى وأشرف هاشم مصطفى.