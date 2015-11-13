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"سوايسـة بجـد" يعلن تأييده لعبد الحميد كمال لمجلس النواب بالسويس

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"سوايسـة بجـد" يعلن تأييده لعبد الحميد كمال لمجلس النواب بالسويس "سوايسـة بجـد" يعلن تأييده لعبد الحميد كمال لمجلس النواب بالسويس
أعلن فريق "سوايسة بجد"، الذى يضم عددا كبيرا من القيادات والكوادر الشابة من مختلف المجالات دعمهم رسميا لعبد الحميد كمال، مرشح مجلس النواب.

وأعلن الفريق أنهم قاموا بإجراء انتخابات داخلية وهى تجربة الأولى من نوعها فى فريق توعية سياسية لاختيار 2 مرشحين للوقوف بجوارهم، جاء فى صدارة الاختيار بعد إجراء عملية تصويت داخلية.

وأضاف أعضاء الفريق وهو الأول من نوعه ويضم قيادات مؤثرة بكل المجالات أنهم وضعوا معايير واضحة لاختيار المرشحين، ودعوة المواطنين لانتخابهم منها التاريخ السياسى للمرشح، وعدم تورطه فى أى عمليات فساد مالى أو سياسى وله رؤية لحل مشاكل السويس وقادر على مراقبة وعودة حق السويس فى ميزانية الدولة والعمل على حل مشاكلها.

وتابع أعضاء الفريق أنهم ليس فريق عمل موسمى خلال الانتخابات فقط بل فريق تم تدشنه، للمشاركة فى كل الفعاليات السياسية وتدريب كوادر وقيادات قادرة على عمل معارك سياسية ناجحة، خاصة فى انتخابات المجالس المحلية القادمة.

يذكر أن الفريق يضم "أشرف كامل، إسماعيل راضى، عبد العال فارس، أحمد نصر الله، خالد أحمد على، سعيد بكرى، حمدى مسعد، عبد الله اللقاتى، أيمن عبد الله، جمال شوقى، أحمد الجندى، أشرف عثمان، وليد مصطفى، هالة على غراب".
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مصر 365

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