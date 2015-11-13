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عروض فلكلورية إفريقية بالملتقي الثالث لشباب حوض النيل

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عروض فلكلورية إفريقية بالملتقي الثالث لشباب حوض النيل عروض فلكلورية إفريقية بالملتقي الثالث لشباب حوض النيل
قدمت وفود أوغندا وإرتريا والكونغو الديمقراطية عروضا فلكلورية إفريقية خلال فعاليات الملتقى الثالث لشباب دول حوض النيل تحت شعار "النيل.. شريان الحياة"، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وبالتنسيق مع مكتب الشباب الإفريقى بالوزارة، ويستمر حتى 16 نوفمبر الجارى، بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية.

اليوم السابع -11 -2015

شهد فعاليات العروض الفلكلورية وفود دول السودان، كينيا، إثيوبيا، جنوب السودان، رواندا، تنزانيا، وبوروندى بالإضافة إلى وفد جمهورية العربية.

اليوم السابع -11 -2015

يشار أن فعاليات الملتقى الثالث لشباب دول حوض النيل بدأت فى 10 من نوفمبر واشتملت فعالياته على تنظيم ندوات وورش عمل وجولات حرة وزيارات للأماكن التاريخية والسياحية بالإسكندرية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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