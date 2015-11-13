مرشح مستقل بالإسماعيلية يستخدم سيارة نقل لمخاطبة أبناء الدائرة بدلا من اللافتات

لجأ المرشح المستقل فاروق عبد العزيز، إلى استخدام سيارة نقل تحمل لافتة دعائية له فى شوارع الإسماعيلية وميكروفون، للحديث مع الناخبين بدلاً من نشر اللافتات.

وقال عبد العزيز وهو ضابط سابق فى بيان له، "وزعت حوالى 30 لافتة للتعليق فى أنحاء أحياء الإسماعلية، وكنت أعتقد أنى أحضر مفاجأة كبرى، ولكنى فوجئت بأن أقل مرشح جهز أكثر من ثلاثين ألف لافتة.

وأضاف، خلال البيان، أن 25 لافتة لى مزقت من مكانها وعلقت بدلاً منها لافتات لمرشحين لهم لافتات، ولم بتبق لى سوى عشرة لافتات من الدرجة العاشرة قماش مكتوبين باليد.

وتابع، "اضطررت أن أمر بسيارة نقل أجوب بها شوارع الإسماعيلية لتعريف الناس بى"، وقال "أراهن على ذكاء المواطن الإسماعيلى بصرف النظر عن الدعاية والإعلانات سيسعى المواطن إلى معرفة المرشح الأفضل الذى يحقق أهداف كل مواطن".

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