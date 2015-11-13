النيابة تنتهى من المعاينة التصويرية لكهربائى قتل عشيقته بمنشأة ناصر

انتقل أحمد خالد، وكيل نيابة حوادث غرب القاهرة، إلى شارع "أبو شومة" بمنطقة الحوايد، فى منشأة ناصر؛ وانتهى من إجراء المعاينة التصويرية الخاصة لتمثيل كهربائى جريمة قتله حبيبته.

وكان رجال مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، قد تلقوا بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة ومتوفاة بشارع الفيوم بجوار جراج أبو شومة بمنطقة الحوايد.

على الفور، انتقل النقيب أحمد خالد معاون، مباحث القسم، وتمكن بمعاونة الأهالى من ضبط "عبدالله.م" 22 سنة، كهربائى، وبحوزته سلاح أبيض "سكين" عقب قيامه بالتعدى على "نجلاء.أ.م" 30 سنة عاملة بمحل ملابس، بسلاح أبيض "سكين"، كان بحوزته، محدثا إصابتها (بجرح نافذ بالجانب الأيسر من الظهر) الذى أودى بحياتها.