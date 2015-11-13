بروتوكول المجالس الطبية يرفض علاج فتاة مصابة بورم

"عطيات" فتاة فى عمر الزهور، أبلغها أحد الأطباء أنها مصابة بورم فى الغدة الدرقية، ولابد من استئصاله، وتمت الجراحة بمستشفى بالقاهرة وخضعت للعلاج بجلسات إشعاع، وعادت لحياتها الطبيعية مع زوجها العامل باليومية.

عطيات من أسرة بسيطة وزوجها عامل يومية لا يملكون سوى قوت يومهما

تقول "عطيات.م" أنا من أسرة بسيطة وتعليمى متوسط وظروفى الصحية لا تسمح لى بالعمل، فبعد 3 سنوات من إجراء العملية، هاجمنى المرض مرة ثانية، لكن هذه المرة ورم على القفص الصدرى بحجم 5 ×10، وقرر الأطباء فى جامعة الزقازيق أن أخذ علاج بالفم، لكن تكلفته مرتفعة جدا ونحن لا نملك إلا قوت يومنا.



> عطيات تحتاج إلى 6 علب دواء ثمن العلبة 5000 جنيه

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وتضيف عطيات، الأطباء قرروا للعلاج 6 علب من الدواء ثمن العلبة الواحدة 5000 جنيه، وتقدمت بطلب قرار للعلاج على نفقة الدولة، لكننى فوجئت بقرار المجالس الطبية يوقع لى بالرفض، بحجة البروتوكول لا يسمح بصرف علاج يتخطى 3000 جنيه، وأنا أعيش فى ألم ولن أجد ثمن العلاج.



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