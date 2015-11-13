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انتبه.. النوم أقل من 7 ساعات يضعف مناعتك ويعرضك للأمراض

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انتبه.. النوم أقل من 7 ساعات يضعف مناعتك ويعرضك للأمراض انتبه.. النوم أقل من 7 ساعات يضعف مناعتك ويعرضك للأمراض
عدم الحصول على وقت كاف من النوم، ليس فقط يتسبب فى شعور الشخص بالإرهاق، ولكنه أيضا قد يؤثر على الجسم ويحدث بعض المضاعفات .

وحسب ما ذكرت صحيفة التليجراف البريطانية، فإن الحصول على أقل من 7 ساعات للنوم، قد يتسبب فى ضعف جهاز المناعة ويكون الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، نتيجة لضعف جهاز المناعة وعدم قدرته على مواجهة الفيروسات والبكتيريا.

ووفقا للتقرير فإن الدراسات أثبتت فى حال عدم الحصول على النوم الكافى، قد يؤدى ذلك إلى ضعف جهاز المناعة، لأنه قد يواجه خطرا شديدا فى حال عدم الحصول على قسط كاف من النوم، مما يتسبب فى ضعفه ، ويكون الجسم أكثر عرضة لتقبل الفيروسات والبكتيريا، والإصابة بالأمراض كنزلات البرد .

ويؤكد التقرير ضرورة النوم الكافى بمعدل 8 ساعات يوميا، للحفاظ على الصحة وسلامة الإنسان وتجنب العدوى البكتيرية والفيروسية، وفى حال الشعور بالأرق أو السهر لفترات طويلة فيجب التغلب على ذلك من خلال الإكثار من الخضروات والفاكهة التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى والتقليل من الإصابة بالأمراض.

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