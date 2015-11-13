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ضبط مسجل خطر سبق اتهامه فى 18 قضية بالزاوية الحمراء

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ضبط مسجل خطر سبق اتهامه فى 18 قضية بالزاوية الحمراء ضبط مسجل خطر سبق اتهامه فى 18 قضية بالزاوية الحمراء
ألقى رجال المباحث بقسم شرطة الزاوية الحمراء القبض على مسجل خطر سبق اتهامه فى 18 قضية، وحرر محضر بالواقعة.

نجح النقيب عمر أحمد حمودة الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الزاوية وبصحبته القوة المرافقة، بمعاونة الأهالى من ضبط "نور الدين.م.ن" 35 سنة عاطل، مقيم دائرة القسم (مسجل خطر) سرقات عامة والسابق اتهامه فى 18 قضية آخرهم 7892 لسنة 2015م الزاوية "سرقة" عقب قيامه بسرقة 2 لافيه، 2 واير، كوريك من داخل السيارة رقم أ د م 725 نقل ماركة شيفروليه ملك "نصر.ع.م" 38 سنة عامل ومقيم دائرة القسم بأسلوب "المغافلة" باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4027 لسنة 2015م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق، جارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من أخرى.

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مصر 365

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