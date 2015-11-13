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ضبط سيارة بلوحات معدنية مزورة بداخل وحدة مرور الأميرية

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ضبط سيارة بلوحات معدنية مزورة بداخل وحدة مرور الأميرية ضبط سيارة بلوحات معدنية مزورة بداخل وحدة مرور الأميرية
ألقى رجال مباحث المرور بالقاهرة، القبض على أخصائى مشتريات يستقل سيارة بلوحات معدنية مزورة بداخل وحدة مرور الأميرية، وحرر محضر بالواقعة.

كان ضباط قسم مباحث المرور وبصحبتهم القوة المرافقة تمكنوا من ضبط "وائل.ع.م" 33 سنة أخصائى مشتريات ومقيم العامرية/الإسكندرية أثناء تواجده بوحدة تراخيص مرور الأميرية وبحوزته السيارة رقم ج ج ط 752 ماركة إسكودا أوكتافيا ورخصة تسيير باسم "محمد.ح.م"، وكذلك الأمر بتوكيل بيع السيارة منسوب صدوره لمكتب توثيق بورسعيد، وتوكيل منسوب صدوره لمكتب توثيق العامرية / الإسكندرية "مزورين"، بالكشف الفنى عن السيارة تبين عدم وجود بيانات لها بقاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور بمناقشته أكد شراءه السيارة من شخص يدعى "أحمد.و.م" المقيم الحضره قبلى / الإسكندرية، جارى ضبطه، مقابل مبلغ مالى 52 ألف جنيه واستلامه السيارة ومستندات الملكية من الأخير وعدم علمه بكونها مزورة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7576 لسنة 2015م جنح الأميرية وتولت النيابة العامة التحقيق.
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