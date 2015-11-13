بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية والمرورية بطنطا

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، مساء أمس الخميس يرافقه العميد طارق أبو الدهب وكيل إدارة المرور، التمركزات الأمنية بمدينة طنطا دائرة أول وثان طنطا، والخدمات المرورية بالمدينة.

ووجه مدير أمن الغربية، وفق بيان صادر عن العلاقات العامة لمديرية الأمن، الضباط والأفراد بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون، مع اتخاذ كل الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداءات والعمل على رفع كل الانتظارات الخاطئة وتسيير الحركة المرورية.

كما شدد على ضرورة ضبط أى مخالفات موجودة بالشارع والعمل على تفعيل القانون، واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.



>