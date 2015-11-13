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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية والمرورية بطنطا

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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية والمرورية بطنطا بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية والمرورية بطنطا
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، مساء أمس الخميس يرافقه العميد طارق أبو الدهب وكيل إدارة المرور، التمركزات الأمنية بمدينة طنطا دائرة أول وثان طنطا، والخدمات المرورية بالمدينة.

اليوم السابع -11 -2015

ووجه مدير أمن الغربية، وفق بيان صادر عن العلاقات العامة لمديرية الأمن، الضباط والأفراد بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون، مع اتخاذ كل الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداءات والعمل على رفع كل الانتظارات الخاطئة وتسيير الحركة المرورية.

اليوم السابع -11 -2015

كما شدد على ضرورة ضبط أى مخالفات موجودة بالشارع والعمل على تفعيل القانون، واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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