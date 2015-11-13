غضب بين أهالى البحيرة بعد تداول فيديو لسيدة تلد بطرقات مستشفى

سادت حالة من الغضب بين أهالى محافظة البحيرة، بعد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يوضح ولادة إحدى السيدات بطرقات مستشفى حوش عيسى العام، وسط صراخ الأهالى واستغاثتهم لإنقاذ حياتها

واتهم الأهالى المسئولين عن المستشفى بالإهمال والتقصير الشديد، وتعريض حياة المرضى للخطر، مطالبين وزير الصحة بالتدخل الفورى لمحاسبة المتورطين فى هذه الواقعة.

من جهته أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه سيتم تشكيل لجنة موسعة لتقصى الحقائق لمعرفة ملابسات تلك الواقعة، والوقوف على مدى تقصير الأطباء وأطقم التمريض.

فيما أوضح الدكتور مصطفى مدنى مدير مستشفى حوش عيسى، أن هذه السيدة وتدعى "نسمه سعيد"، 20 عامًا، قد دخلت المستشفى يوم الأربعاء 4 نوفمبر الماضى، وجاءتها آلام الطلق بشكل مفاجئ وهى واقفة أمام مصعد المستشفى، ولم تستطع الانتظار حتى نقلها إلى غرفة العمليات، مشيرًا إلى قيام ممرضات المستشفى بمساعدتها ونقلها إلى قسم النساء والتوليد لاستكمال عملية الولادة.