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"كلنا السيسى" يتصدر "تويتر".. ومغردون: أنقذتها وزيرًا وستعبر بها رئيسًا

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تصدر هاشتاج "كلنا عبد الفتاح السيسى" قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، واحتل الهاشتاج، المرتبة الأولى فى صدارة التصنيف اليومى.

وتداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعى صورًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، مصحوبة بالدعاء والتوفيق له، بعد الأزمة الأخيرة لحادث الطائرة الروسية، خاصة بعد زيارته المفاجئة إلى مدينة شرم الشيخ أمس الأول لطمأنة السياح والمصريين، بأن آمنة وأنوار مدينة السلام لن تنطفئ.

وجاءت تغريدات أغلب المشاركين فى الهاشتاج، متمنين التوفيق والنصر للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى التى تواجه فيها مصر مثل تلك العقبات التى تستطيع تجاوزها، قائلين: "كلنا عبد الفتاح السيسى، ممنوع دخول الخرفان"، "ده اللى رجع هيبة ومكانة مصر نتمنى طبعًا أن نكون عبد الفتاح السيسى" .

فيما قال أحد النشطاء، " كلنا عبد الفتاح السيسى" كلنا على قلب راااااااااجل واحد وهو عبد الفتاح السيسى"، "كنت وما زلت وسأظل أثق فيك، حفظت الأمانة حميت الوطن، وزيرًا للدفاع أنقذت مصر، رئيسًا لمصر ستعبر بها"، فيما قال ناشط آخر، "الرئيس السيسى يسعى جاهدًا لإصلاح مصر داخليًا وخارجيًا، ونصيحتى للشعب المصرى الحبيب أن يقفوا وراء هذا الرجل من أجل مصر".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

مصريون يدعمون الرئيس بهاشتاج "السيسى حبيب مصر": "الحمل تقيل وانت قدها"
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مصر 365

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