السبت.. اللجنة العامة للانتخابات بالإسماعيلية تنظر شكوى ضد "الدعاية المفرطة"

قال مصدر قضائى باللجنة العامة للانتخابات بالإسماعيلية إن اللجنة ستنظر شكوى مقدمة من مسعد على مرشح حزب التحالف الاشتراكى ضد 6 مرشحين بأنهم تجاوزوا الحد الأقصى للدعاية من خلال اللافتات.

وكان مرشح التحالف الاشتراكى مسعد على حسن قد تقدم بشكوى ضد ستة مرشحين هم محمود عثمان وأحمد نصر الله، وسمية صفوت، وهانى إبراهيم تادروس، وصلاح الدين حسن الصايغ، ومحمد البيومى عطية خالد.

وأضاف المصدر أن اللجنة ستحسم أمرها بحق الشكوى يوم السبت المقبل.

وفى سياق متصل قال عادل القرعلى مرشح حزب مصر بلدى، إن محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية حددت يوم السبت المقبل لنظر دعواه المقدمة بوقف الانتخابات بالدائرة الأولى بالإسماعيلية بسبب تغيير الرمز الانتخابى له.

وأضاف القرعلى فى تصريح خاص أنه تقدم بطلب وقف الانتخابات أو إعادة رمزه الانتخابى من جديد.

وكانت اللجنة العامة للانتخابات قد أعلنت ترشح القرعلى بالدائرة الأولى برمز "المدفع"، لكن تم تغيير الرمز فى الكشوف النهائية إلى "الشباك" لأنه الرمز الموحد لحزب "مصر بلدى".