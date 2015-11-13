أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

السبت.. اللجنة العامة للانتخابات بالإسماعيلية تنظر شكوى ضد "الدعاية المفرطة"

Google+ Print
السبت.. اللجنة العامة للانتخابات بالإسماعيلية تنظر شكوى ضد "الدعاية المفرطة" السبت.. اللجنة العامة للانتخابات بالإسماعيلية تنظر شكوى ضد "الدعاية المفرطة"
قال مصدر قضائى باللجنة العامة للانتخابات بالإسماعيلية إن اللجنة ستنظر شكوى مقدمة من مسعد على مرشح حزب التحالف الاشتراكى ضد 6 مرشحين بأنهم تجاوزوا الحد الأقصى للدعاية من خلال اللافتات.

وكان مرشح التحالف الاشتراكى مسعد على حسن قد تقدم بشكوى ضد ستة مرشحين هم محمود عثمان وأحمد نصر الله، وسمية صفوت، وهانى إبراهيم تادروس، وصلاح الدين حسن الصايغ، ومحمد البيومى عطية خالد.

وأضاف المصدر أن اللجنة ستحسم أمرها بحق الشكوى يوم السبت المقبل.

وفى سياق متصل قال عادل القرعلى مرشح حزب بلدى، إن محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية حددت يوم السبت المقبل لنظر دعواه المقدمة بوقف الانتخابات بالدائرة الأولى بالإسماعيلية بسبب تغيير الرمز الانتخابى له.

وأضاف القرعلى فى تصريح خاص أنه تقدم بطلب وقف الانتخابات أو إعادة رمزه الانتخابى من جديد.

وكانت اللجنة العامة للانتخابات قد أعلنت ترشح القرعلى بالدائرة الأولى برمز "المدفع"، لكن تم تغيير الرمز فى الكشوف النهائية إلى "الشباك" لأنه الرمز الموحد لحزب "مصر بلدى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»