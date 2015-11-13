300 قاض ينظمون وقفة بمطار شرم الشيخ لدعم السياحة بمشاركة وزير العدل

يتوجه 300 قاضٍ وعضو نيابة عامة بمشاركة مجلس إدارة نادى قضاة مصر والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، إلى مدينة شرم الشيخ اليوم الجمعة، لدعم السياحة المصرية، وتوجيه رسالة للعالم بأن مصر بلد أمن وأمان ولا يستطيع أحد زعزعة استقراره.

وقال المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن 300 قاضٍ سيسافرون صباح اليوم الجمعة إلى شرم الشيخ، فى ظل مبادرة النادى ووزارة العدل لدعم السباحة بعد حادث الطائرة الروسية، ومحاولة بعض الدول استغلال الحادث للتآمر على مصر، وزعزعة استقرارها.

وأضاف "صالح"، أن هناك أتوبيسين سيتحركان من أمام مقر نادى القضاة فى الحادية عشرة صباح اليوم، بالإضافة إلى تحرك بعض القضاة للسفر بالطيران.

وأشار عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إلى أن القضاة بعد وصولهم إلى شرم الشيخ سينظمون وقفة فى المطار لدعم السياحة فى مصر والتأكيد على أن مصر بلد آمنة، موضحاً أن أعضاء مجلس إدارة النادى سيشاركون فى الوقفة، بحضور المستشار عبد الله فتحى رئيس النادى.

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